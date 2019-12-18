Candan kentte çarpık yapılaşma başladı!

CTP Milletvekili Armağan Candan da bölgede nüfusun, özellikle de öğrenci nüfusunun arttığını belirtti. Candan, bununla paralel olarak inşaat sayısında da artış olduğunu, kentte çarpık bir yapılaşmanın başladığını söyledi.

CTP Milletvekili Armağan Candan da bölgede nüfusun, özellikle de öğrenci nüfusunun arttığını belirtti. Candan, bununla paralel olarak inşaat sayısında da artış olduğunu, kentte çarpık bir yapılaşmanın başladığını söyledi.

Candan, Güzelyurt’a ilişkin bir imar planı olup olmadığını sordu. Lefke’nin ilçe olduğunu anımsatan Armağan Candan, Lefke halkının talepleri olduğunu, ilçedeki çalışmaların ne durumunda olduğunu öğrenmek istediğini belirtti.

Bölgede hayat bulacak sosyal konut projesinin gençlere faydalı olacağını söyleyen Candan, genç nüfusun burada tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Candan, vatandaşlık, imar planı gibi birçok alanda sorun olduğunu ancak Güzelyurt ve Lefke’deki sorunlara değinmek istediğini söyledi, köylerindeki sorunlara tek tek değindi, kırsal kesim arazileri ile ilgili sıkıntıları anlattı.