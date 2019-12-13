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Çankırı’da coşku:‘Köyümüzden İngiltere başbakanı çıkmasına çok sevindik’

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Boris Johnson’ın zaferi ‘ata memleketi’ Çankırı’da coşkuyla karşılandı:‘Köyümüzden İngiltere başbakanı çıkmasına çok sevindik’
Çankırı’da coşku:‘Köyümüzden İngiltere başbakanı çıkmasına çok sevindik’

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, ‘ata memleketi’ Çankırı’daki köyünde sevinçle karşılandı.

Johnson’ın kökeni, Orta ilçesine bağlı 150 haneli Kalfat köyüne kadar uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde maarif ve dahiliye nazırlığı yapan Ali Kemal’ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Kalfat köyünde dünyaya geldi. Johnson, Hacı Ahmet Rıza Efendi’nin oğlu Ali Kemal’in torununun torunu.

Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, erken genel seçimde sandıktan tek başına iktidar olarak çıktı.

‘Köyümüzden İngiltere başbakanı çıkmasına çok sevindik’

Kalfat köyü sakinleri, seçim sürecini köyde heyecanla takip etti.

Köylülerin çoğu, seçim sonuçlarını köy kahvehanesinde izleyip değerlendirdi. Sonuç, köyde sevinçle karşılandı.

Muhtar Bayram Tavukçu, gururlandıklarını söyleyerek, “Çok mutlu olduk. Köyümüzden İngiltere başbakanı çıkmasına gerçekten çok sevindik. Kendisini Türkiye’ye gelirse Kalfat’a da bekliyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Satılmış Karatekin, Boris Johnson’ın dedesiyle babaannesinin amca çocukları olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Babası gelmişti 2008 yılında. Babasıyla telefonda görüştü ve babasına geleceğini söylemişti. Dışişleri bakanıyla gelmişti. Gazetecilerin nereli olduğunu sorması üzerine ‘Kalfat, Kalfat, Kalfat’ dedi. Koskoca İngiltere gibi bir yere başbakan olması büyük bir şekilde gurur vesilesi.”

‘Gelsin köyünü görsün’

Selvinaz Demirtaş da Boris Johnson ile akrabalık ilişkilerinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Onların kızı bizim amcamızın gelini. Köyümüze gelmesini isteriz. Dedesi gelmişti zamanında. Kendisinden haberimiz pek olmuyor; ama seçildiğini duyunca çok sevindik. Gelsin köyünü memleketini görsün, sılayı ziyaret etsin, misafirimiz olsun ağırlayalım isteriz.”

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