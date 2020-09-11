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Cari İşlemler Açığı Belli Oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Cari İşlemler Açığı Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, Temmuz 2019'da 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 617 milyon dolar azalışla 288 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 55 milyon dolar düşüşle 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Öte yandan, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 425 milyon dolar azalarak 1 milyar 853 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın temmuz ayında 5 milyar 349 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 95 milyon dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 440 milyon dolar azalarak 332 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1,9 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

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