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Çatalköy Belediyesi İle Mersin Bölgesinden Mezitli Belediyesi kardeş şehir anlaşması imzaladı

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 KKTC Mersin Başkonsolosluğu, Girne bölgesinden Çatalköy ve Mersin bölgesinden Mezitli Belediyesi arasında, kültür, sanat, spor ve ekonomi alanına işbirliği öngören kardeş şehir anlaşması imzalandığını duyurdu.
Çatalköy Belediyesi İle Mersin Bölgesinden Mezitli Belediyesi kardeş şehir anlaşması imzaladı

 KKTC Mersin Başkonsolosluğu, Girne bölgesinden Çatalköy ve Mersin bölgesinden Mezitli Belediyesi arasında, kültür, sanat, spor ve ekonomi alanına işbirliği öngören kardeş şehir anlaşması imzalandığını duyurdu.

KKTC Mersin Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, anlaşma Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu tarafından, pandemi nedeniyle internet üzerinden imzalandı.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her iki belediye başkanının birlikte çok önemli projeler gerçekleştireceğine inandığının altını çizdi.

Belediyelerin karşılıklı olarak birbirlerinin kültürlerini tanıtmaları, sanatsal faaliyetler ile spor aktiviteleri düzenlemelerinin önemine vurgu yapan Mendeli, Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir ülke tarafından resmî olarak tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bu gibi işbirliklerinin daha da önemli bir hale geldiğini söyledi.

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