Çavuş: Cypfruvex borçsuz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, özelde Cypfruvex’e, genelde bölgeye yaptıkları yatırımlarla, Güzelyurt’u tarım şehri yapma çalışmalarının emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Tarım suyunun Güzelyurt’la buluşturulmasıyla narenciye bahçelerinin daha kaliteli, verimli ve nitelikli hale getirildiğini söyleyen Çavuş, Cypfruvex’in borçsuz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik, 29’uncu olağan genel kurulu bugün Kalkanlıda’ki Cypfruvex LTD. Genel Müdürlüğünde yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş'un da katıldığı genel kurul Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Irıkoğlu, Cypfruvex’in kuruluşu, amaçları ve misyonu hakkında bilgiler vererek, misyonları doğrultusunda üretici lehine hizmet verdiklerinin altını çizdi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, genel kuruldaki konuşmasında, Güzelyurt’a yaptıkları ciddi yatırımlara değinerek, Cypfruvex’in son üç yıl içerisinde geçmişteki zor günlerinden kurtulup nereden nereye geldiğinin ortada olduğunu kaydetti. Çavuş, Cypfruvex’in borçsuz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğuna dikkati çekti.

Narenciyeye verdikleri desteklere değinen Bakan Çavuş, yapılacak 15 bin tonluk soğuk hava deposu ile yaş sebze ve meyvenin de depolanarak ihracat noktasına taşınabileceğine işaret etti.

Çavuş, Güzelyurt’u tarım şehri yapma çalışmalarının emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, bu sürece destek olan herkese teşekkür etti. Genel kurulda açılış konuşmalarının ardından divan oluşturuldu.

- Seçim

Divan Başkanlığını Ercan Akerzurumlu’nun yaptığı genel kurulda daha sonra 2022-2023 ile 2023-2024 faaliyet raporu ve 2022-2023 ile 2023-2024 mali raporu sunularak onaylandı. Genel kurulda son olarak yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre, Cypfruvex yönetim kurulu üyeliğine yeniden Ratip Irıkoğlu, Derviş Dağman, Mustafa Momin, Özel Tahsin ve Bekir Erbekir getirildi.