  • BIST 93.174
  • Altın 243,205
  • Dolar 6,2373
  • Euro 7,3017
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Çavuşoğlu: Herkesin bir füzesi var

»
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye yapılan arasında görüşmelerde 'S-400'den vazgeçme' şartına ilişkin "Herkeste füze var, benim de almam gerekiyor. Bu benim için bir zorunluluktur" dedi.
Çavuşoğlu: Herkesin bir füzesi var

Washington ile Ankara arasında gerginlik devam ederken ABD Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya gelmişti. Basına yansıyan bilgiye göre bu heyet ile yapılan görüşmede S-400 hava savunma sistemi ve F-35 uçaklarıyla ilgili konular görüşülmüştü. ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı vermişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'da mevkidaşı Linas Linkevicius ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan bu krize de değindi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

"Amerikan Kongre heyetinin Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Bu tehdit dilinden vazgeçilmesi lazım. Benim hava savunma sistemine acil ihtiyacım var. Herkeste füze var. Kendi ülkemi savunacak sistemi almak zorundayım. F- 35'in ortağıyız biz. Biz bunun ortağıyız. Burada uluslararası hukuk var. Bu iş kovboy filmlerindeki gibi olmaz.  S-400 füze sistemi alma diyen ABD, Patriot için garanti veriyor mu?"

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Herkesin füzesi var28 Ağustos 2018 Salı 12:17
  • CHP’de tek adama yeni başkaldırı, 9 Eylül Hareketinden muhtura28 Ağustos 2018 Salı 12:12
  • Bıçakladığı adamı suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı28 Ağustos 2018 Salı 11:17
  • Gözaltında Kayıpları AİHM Mahkum Ediyor, Türkiye Soruşturmuyor27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:30
  • Parkta oynayan çocuklara 'Sessiz olun' kurşunu27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:02
  • Fransa: İstanbul'daki dörtlü zirve 7 Eylül'de yapılmayacak27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:45
  • CHP'den 'sürpriz isimler olabilir' açıklaması: Hangi sürprizler olabilir?27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:39
  • AK Parti'den yerel seçim anketi! Bomba sonuçlar...27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:32
  • 'Türkiye ile Rusya, ortak savaş uçağı üretebilecek kapasiteye sahip'27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:23
  • Oğlunun sünnet arabasına 'Kalanı Trump'a yeter' yazdı27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti