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Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta sıfır asker hayal bile olamaz

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta hayal içinde olanlara da hatırlatıyoruz, hatırlatmak zorundayız. Sıfır garanti, sıfır asker hayal bile olamaz, ‘Böyle bir rüya görüyorsanız uyanın’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu: Kıbrıs’ta sıfır asker hayal bile olamaz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs’ta hayal içinde olanlara da hatırlatıyoruz, hatırlatmak zorundayız. Sıfır garanti, sıfır asker hayal bile olamaz, ‘Böyle bir rüya görüyorsanız uyanın’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Neyin, nasıl müzakere edileceği belirlenmeden bir müzakereye başlamanın zaman kaybı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ege etrafında ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını da savunmaya devam edeceğini vurguladı. Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına ilişkin,”Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor.” dedi. Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının düzenlediği konferansta katılımcılara hitap etti. Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için çaba sarf ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Hayal içinde olanlara da hatırlatıyoruz, hatırlatmak zorundayız. Sıfır garanti, sıfır asker hayal bile olamaz, ‘Böyle bir rüya görüyorsanız uyanın’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Neyin, nasıl müzakere edileceği belirlenmeden bir müzakereye başlamanın zaman kaybı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ege etrafında ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını da savunmaya devam edeceğini vurguladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ege’de ‘oldu bittilere’ izin vermediğinin altını çizerek, “Hem Meclisimizin kararını hatırlatıyoruz hem de sahil güvenliğimizle ilgili birimlerimiz dahil, Deniz Kuvvetlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman da gerekeni yapıyoruz. Yunanistan’a da bir uyarı yapıyoruz: ‘Sizin bir şımarık çocuğunuz var’. Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, ‘Bizim bir şımarık çocuğumuz var’ diyorlar. ‘Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın’, bunu hatırlatıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin bu tutumunun son derece dostane bir uyarı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Durup dururken gerginliği arttırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayacığa ya da adacığa çıkmanızın bir faydası yok, size bir şey getirmez. O yüzden hem Ege’de hem de Doğu Akdeniz’de özellikle hidrokarbon rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda çıkarlarımızı korumak için gereğini yapıyoruz. Şimdi artık Kıbrıs’ın hemen batısında ve Kıbrıs’ın doğusunda, kuzeyinden güneyine doğru KKTC’nin bizi davet ettiği yerlerde ve münhasır ekonomik bölgemizde, Kıbrıs’ın batısını söylüyorum, kazılarımıza da başlıyoruz. Eskiden sismik gemilerimizle, Barbaros Hayrettin Paşa ile gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor. Karadeniz yerine oraya gönderiyoruz.

Sondajımıza başlıyoruz ki, ağzımızdan bir söz çıkıyorsa bir kere bunu yerine getireceğiz. İkincisi, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin haklarını sonuna kadar koruyacağımızı dost da düşman da bilsin. Ege sorunları da bu kapsamdadır.”

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