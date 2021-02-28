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Çavuşoğlu seracılarla görüştü

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Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu seracılarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.
Çavuşoğlu seracılarla görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Seracılar Birliği’ni ziyaret ederek, üreticilerle görüştü, salgın dönemi nedeniyle yaşanan sorunları dinledi.

DOĞAN, ELDE KALAN ÜRÜNLER İÇİN DESTEK İSTEDİ

Birlik Başkanı Mahmut Doğan, Koronavirüs salgınından dolayı üretimde aksamalar yaşandığını, ekilen ürünlerin iç piyasada tüketilemediğini, ihracat ayağında da sıkıntılar olduğunu anlattı.

Doğan, üretime harcadıkları masrafları karşılayamadıklarını belirterek, hem zararlarının karşılanması hem de elde kalan ürünlerin değerlendirme şekliyle ilgili Bakan Çavuşoğlu’ndan destek istedi.

ÇAVUŞOĞLU: “KOOPERATİF CANLANDIRILMALI”

Bakan Çavuşoğlu, seracıların sıkıntılarını bildiklerini, salgın döneminde bunların yaşanabileceğini öngördüklerini söyleyerek, seracıların Gazimağusa Seracılar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ni canlandırarak, kooperatifi etkin şekilde kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, salgın nedeniyle ülkede nüfus azaldığı için tüketimin de azaldığını anımsatarak, uçuşların başlamasıyla birlikte önümüzdeki bir ay içerisinde piyasanın canlanacağını, tüketimin artacağını aktardı. Bakan Çavuşoğlu, yerli üretime destek olmak için yurtdışından ithal edilen ürünlere de kısıtlama getirildiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, hükümetin üretici dostu bir kimliğe sahip olduğunu belirterek, her zaman üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

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