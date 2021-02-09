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Çavuşoğlu: Sulama tünelinde insan üstü gayretle çalışmaların sonuna yaklaşılıyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli’nde insan üstü gayretle ve yüksek mühendislikle kazı çalışmalarının yapıldığını, bu yıl içerisinde tünelin tamamlanmasının hedeflendiği müjdesini verdi.
Çavuşoğlu: Sulama tünelinde insan üstü gayretle çalışmaların sonuna yaklaşılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli’nde insan üstü gayretle ve yüksek mühendislikle kazı çalışmalarının yapıldığını, bu yıl içerisinde tünelin tamamlanmasının hedeflendiği müjdesini verdi.

2e19de4b-809c-4120-bc8b-041ed04ba35c.jpegBakan Çavuşoğlu, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri (DSİ)Proje Müdürü Yusuf Şahin, DSİ Kontrol Mühendisi Özgür Şahanoğlu, DSİ Kalite Kontrol Sorumlusu Hüseyin Kul, Makyol Şantiye Şefi Alper Erdem ve Tünel Şefi Yaşar Çevik tarafından tünelle ilgili teknik detaylar verildi.

   Toplamda 5700 metre olan sulama tünelinin 4456 metresine kadar kazı çalışmaları tamamlanmış olup, 1244 metre daha kazı yapılacak mesafe kaldı. 35 işçi tarafından 24 saat vardiya usulü ile devam eden tünel çalışmalarında, günlük 20 metre hızla ilerleme kaydedilmektedir.

Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte şantiye alanını gezdi. Sulama Tüneli’nin içerisine de giren Bakan Çavuşoğlu, lokomotif aracılığıyla şu anda tünelde kazılmakta olan en son noktaya kadar gitti.

Bakan Çavuşoğlu, 2010 yılından beridir ülkemize içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmaların yanında, tarımsal sulama çalışmalarının da proje anlamında uzun bir zamandır devam ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, 3 yıldan bu yana su projesinin hayata geçmesiyle ilgili çalışmaların kesintisiz 24 saat esasına bağlı olmak kaydıyla sürdürüldüğünü ifade ederek, “Türkiye’nin büyük düşüncesinin sonucu olarak hazırlanan bu proje, fikir büyüklüğü yanında, maddi açıdan da çok büyük harcamalarla hayat geçirilebilecek bir projedir” dedi.

Halkın içme-kullanma suyunun rahatlığını ve konforunu yaşamakta olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Umut ederim ki çok kısa süre içerisinde insan üstü gayretle yapılan çalışmalar tamamlanacak ve üreticilerimiz de sulama suyunun verimiyle buluşacaktır” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, projenin uluslararası protokol aşamasında, içme-kullanma suyunun halka ulaşmasında ve tünelin başlamasında imzaları olduğunu anımsatarak, “Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Kâğıt üstündeki projenin hayat geçmesinde canını dişine takan emekçilerimizi selamlıyorum. Yeryüzünün 130 metre altında çalışan işçi ve mühendislerin göstermiş oldukları fedakârlıkları ve özverileri için teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, projenin hayata geçmesinde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerini iletti.

 

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