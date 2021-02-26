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Çavuşoğlu: Yem tedariğinin bitmesinin ardından gemi bugün bölgeden ayrılacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında içinde bin 776 sığırla Gazimağusa Limanı açıklarında bekleyen gemiyle ilgili açıklamalarda bulundu… 
Çavuşoğlu: Yem tedariğinin bitmesinin ardından gemi bugün bölgeden ayrılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında içinde bin 776 sığırla Gazimağusa Limanı açıklarında bekleyen gemiyle ilgili açıklamalarda bulundu… 

Bakan Çavuşoğlu, İspanya’dan Libya’ya gitmek üzere yola çıkan ancak hastalık olduğu gerekçesiyle Libya’nın hayvanları kabul etmemesi üzerine yem stoğu tükenen geminin yem talep etmesine olumlu yaklaştıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, “Güney Kıbrıs gerekli yem tedariğini yapmadı. Biz gemiyi 2 buçuk km açıkta bekleterek gerekli tedbirleri de alarak yem desteği verdik. Bunu Hayvan refahı için yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra dünyadaki haber ajansları bu yardımlarımızı haber yaptı. Ülkeler tarafından da takdirle karşılandı. AB uzmanları AB dünyasının bunu sağlamakla mükellef olduğunu açıkladıktan sonra Güney Kıbrıs’ın gemi gelsin gerekli stoğu karşılarız demesi bizim vizyonumuzun doğruluğunu göstermektedir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, geminin gerekli stoğun tamamlanmasının ardından bölgemizden ayrılacağını da söyledi.

Et fiyatları konusunda da Bakan Nazım Çavuşoğlu, et fiyatlarının tüketicinin erişemeyeceği noktaya ulaştığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, “Kasaplar et bulamadıkları gerekçesiyle ithal et için bize başvurdu. Ben de üretici tüketici dengesinin korunması gerektiği görüşümü hükümetle paylaşacağımı söyledim. Hayvancılık Dairesi ağıllardaki popülasyonu belirleme çalışması yapıyor. 

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