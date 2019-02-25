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Çavuşoğluı: "Yeni müzakere, ancak Rum zihniyeti değişirse başlar"

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Çavuşoğlu'ndan BM'de Kıbrıs konuşması: "Yeni müzakere, ancak Rum zihniyeti değişirse başlar"
Çavuşoğluı: "Yeni müzakere, ancak Rum zihniyeti değişirse başlar"

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'ndeki İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunun açılışında Kıbrıs konusuna değinerek, “Kıbrıs’ta yeni müzakere süreci, ancak Rumların zihniyetinin değişmesinden sonra başlatılabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunun açılışındaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap etti.

Kıbrıs konusuna ilişkin konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıslı Rumların, haksız ve insanlık dışı ambargolardan acı çekmeye devam eden Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini hala sindiremediğinin altını çizdi.

Rumların çözüm anlayışının, Kıbrıs Türklerini fiili bir etnik azınlık olarak mevcut devletlerine entegre etmek olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Yeni müzakere süreci, ancak bu zihniyetin değişmesinden sonra başlatılabilir” diye konuştu.

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