Çavuşoğlu'ndan Dr. Fazıl Küçük’ü anma mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu bir mesaj yayınladı:

Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, milli mücadele yıllarında toplumuna öncülük etmiş, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adamış büyük bir devlet adamıydı.

Halktan biri olarak halk için siyaset yapan, yardımsever, mütevazi ve yüreği insan sevgisi dolu kişiliğiyle Kıbrıs Türk halkının gönlünde özel bir yere sahip olan liderimiz Dr. Küçük, en sıkıntılı dönemlerde topluma önderlik etmiş, direnişin sembolü olmuştur.

Dr. Küçük’ün geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü halkının yolunu aydınlatan mücadelesi, gelecek için çok önemli bir yol gösterici olmuştur. O’nun özgürlük ve varoluş mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 37.yıldönümünde rahmet ve minnetle anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim.