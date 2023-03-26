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Çavuşoğlu'nun Yunan bağımsızlık günü kutlaması Atina'da yankı buldu

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Stelyo Berberakis / Atina
Çavuşoğlu'nun Yunan bağımsızlık günü kutlaması Atina'da yankı buldu

Yunanistan Cumartesi günü 1821 Osmanlı yönetimine karşı başlattığı 25 Mart Bağımsızlık gününü kutluyor.

Aynı zamanda dini bayram olan 25 Mart günü için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’a ilettiği kutlama mesajı Yunan basınında “sürpriz bir kutlama” şeklinde algılandı.

Çavuşoğlu’nun Yunan basınında geniş yer alan mesajındaki "İki ülke arasında var olan iyi komşuluk ilişkilerinin gelecekte daha da pekiştirileceğinden emin olduğu; ve ortaya çıkan yeni dinamizme daha fazla katkıda bulunmaya kararlı olduğu” ifadeleri haber bültenlerinin birinci haberini oluşturdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da aynı gün “Proto Thema” gazetesinde yayınlanan mülakatında, “Türkiye’nin Yunanistan’a açtığı diyalog kapısını kapatamayız. Türkiye’nin bize karşı olan parametreleri beklenmedik bir biçimde değişti. Ege’deki ihlaller durdu. Adalar üzerinden uçuşlar yapılmıyor. Tehdit edici ifadeler kullanılmıyor. Yani bizim herzaman diyalog için arzu ettiğimiz bir ortam hüküm sürüyor. O halde Türkiye’nin bu olumlu davranışlarına bizim de aynı oranda bir karşılık verme yükümlülüğümüz var” dedi.

Dendias ayrıca “Türkiye’nin uzattığı anlaşma elini Yunanistan’ın reddetmesi mümkün değildir. Bunun aksi, Yunanistan’ın her zaman arzu ettiği bu ortamı inkar etmiş oluruz, Türkiye ile ilişkilerimizde artık bambaşka bir süreç başlatıldı. 22 Martta Ankara’da gerçekşelen 4.Pozitif Gündem toplantısından sonra ortak bildiri ve benim, Türk meslektaşım Çavuoğlu ile Brüksel’de yaptığım görüşme bu gerçekleri yansıtıyor” görüşünü savundu.

'Göz ardı edilemeyecek sembolizm'

Dendias, Türkiye’nin , Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine vereceği desteğe karşı Yunanistan’ın , Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) genel sekreterliğine Türkiye’nin gösterdiği adaya destek vermesini de buna örnek gösterdi.

Dendias bu konuda “Türkiye’nin Yunanistan’ın adaylığına destek vermesinin çok önemli bir sembolizmi var. Bu, göz ardı edilecek bir sembolizm değildir. Bizim de Türkiye’nin IMO genel sekreterliği için gösterdiği adayı desteklememiz bunun farklı bir örneğidir” şeklinde konuştu.

Denidas son olarak, Yunanistan’ın Mısır, İsrail, İtalya ve Arnavutluk ile başlattığı deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik anlaşmaların aynısını Türkiye ile de yapmak istediği arzusunu aynen sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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