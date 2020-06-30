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'Çay bayat' dedi, servis yapan öğretmeni vurdu

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'Çay bayat' dedi, servis yapan öğretmeni vurdu
'Çay bayat' dedi, servis yapan öğretmeni vurdu

Adana'da ağabeyinin sahibi olduğu kafeye yardıma gelen matematik öğretmeni, çay servisi yaptığı bir kişi tarafından 'çayın bayat olduğu' gerekçesiyle vuruldu.

Adana'da bir kafede çayın bayat olduğu gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Çukurova ilçesi Menderes Adası piknik alanı içerisindeki bir kafeye, müşteri olarak gelen kişilerle iş yeri sahibinin kardeşi 33 yaşındaki Şakir Y. arasında çayın bayat olduğu gerekçesiyle tartışma başladı.

Tartışma sırasında bir şüpheli tabancayla kendilerine servis yapan Şakir Y'ye 5 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Şakir Y, yakınları tarafından özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentteki bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen ve ağabeyine yardım etmek amacıyla kafede bulunduğu belirtilen Şakir Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Polis ekipleri devriye attığı sırada şüphelinin 33 CTM 69 plakalı aracını görüp ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Polis, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvar ve Şehitler Bulvarı istikametinde kaçan aracı yakalamak için bölgeyi adeta ablukaya aldı. Polis yaptığı arama çalışmaları sırasında, şüpheli Ö.Ş’yi bir aracın altında saklanırken görmesi üzerine havaya ateş açtı. Polisten kaçmayan Ö.Ş yakalanarak gözaltına alındı. Olayda Şakir Y.’yi yaralayanın Ö.Ş olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis Ö.Ş’in yanından bulunan bir kişiyi de aynı mahalle içerisinde bir parkta oturduğu sırada yakaladı.

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