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Çayırova'da kavga çıktı! 3 tutuklu!

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Vahim Zarar, Ciddi Darp, Kavga, Sarhoşluk ve Rahatsızlık
Çayırova'da kavga çıktı! 3 tutuklu!

25.11.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Çayırova’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.H.(E-46) 234 miligram alkollü içki tesiri altında, İ.İ.(K-27) ve E.M.Ç.(E-23) bir taraf olup, diğer taraf olan M.M.(E-37) ile vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı M.M.’nin burun kemiği kırılmıştır. Ayrıca, E.M.Ç., olay yerinde bulunan M.A.(E-36)’nın yüzüne yumruk vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir. M.M. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. M.H., E.M.Ç. ve İ.İ. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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