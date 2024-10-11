Çeler: Erken seçim kaçınılmaz ötesi sivil iteatsizlik!

İşte açıklama;

Bana sorarsanız geceyarısı geçip 11 Ekim olduğu andan itibaren meclis başkanı ve divan ortadan kalkmış olur. Bu durumda en yaşlı üye başkanlığı geçerli kılınır.

Ama herşeyden öte artık Ünal Üstel istikrarını kaybettiğini kabul edip erken seçime gitmeli.

Aksi gibi hafta başımdam beri yaşadıklarımız ve az önce ki durum ülkede demokrasi, adalet, hukuk namına utanç verici bir gece. Umarım bu yaşananların sonucunu daha da meşru kılmaya çalışmazlar.

Zira ötesi, sivil itaatsizliğin önünü açar.