Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile iş birliği içerisinde düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu” bugün gerçekleştiriliyor.



Lefkoşa Merit Hotel’de düzenlenen sempozyumda, paydaş örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusu ele alınıyor.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İSG Yasa ve Tüzükleri, İSG Uzmanları ve İSG Yazılımları başlıkları altında çeşitli çalışma atölyelerinin yer aldığı etkinlikte, alanında uzman iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile akademisyenler tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi müfettişlerine sunumlar yapılıyor.



09.30’da başlayan ve 18.00’e kadar sürecek sempozyumun açılış konuşmaları sırasıyla; Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler tarafından yapıldı.



GÜRCAFER: “BEN BU KONUNUN İHMAL EDİLMESİNDEN DOLAYI RAHATSIZIM”



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer konuşmasında “iş sağlığı ve güvenliği” nin geçmişten günümüze önemsedikleri, ihmal ettikleri ve popülizme kurban giden bir konu olduğunu kaydetti. Bundan rahatsızlık duyduğunu ve herkesin rahatsızlık duyması gerektiğini kaydeden Gürcafer, insanlığın bu konu üzerinde çok önceden tespitler yaparak önlemler almaya başladığını, ancak KKTC’de zaman zaman gündeme gelmesine rağmen, palyatif önlemlerle ufak dokunuşlar olduğunu ancak bir mesafe kat edilemediğini dile getirdi.



“İNSANLIK AYIBI”



Bu gerçekle yüzleşmeleri ve somut bir adım atılıyor olmasından mutlu olduğunu belirten Gürcafer, iş sağlığı ve güvencesi konusundaki eksiklilerin bedelini ödeyenin işçi sınıfı olduğunu ve bir sistem kurulmadıkça işçi sınıfının bedel ödemeye devam edeceğini; bunun bir insanlık ayıbı olduğunu vurguladı.



Bakan Çeler göreve geldikten sonra bu konunun gündeme gelmeye başladığını ve bir şeyler yapılabileceğine inandığını ifade eden Gürcafer, adaleti tesis edebilmek adına bir sistemin oluşması gerektiğini, bugünkü sempozyumun bu bağlamda önemli olduğunu söyledi.



“CEZALARIN CAYDIRICILIĞI ÖNEMLİ”



Gürcafer, bugün başlayan çalışmanın bir an önce bir sistemin oluşmasını ve iş kazalarının olabildiğince gerilemesini sağlamasını umduğunu da ifade etti ve iş kazalarıyla ilgili sorumluluğu olanlara verilen cezaların caydırıcılığının da gerekli önlemlerin alınması noktasında önemli olduğunu ifade etti.



Gürcafer, göz yummak veya gerekli cezayı vermemenin suç işleyenlere bir teşvik niteliğinde olduğunu da söyledi.



ÇELER: “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NOKTASINDA VİCDAN ÇOK ÖNEMLİ”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de göreve geldiğinden beri iş sağlığı ve güvenliği konusunun önceliği olduğunu kaydetti ve ekmek parası için canlarını avuçlarında taşıyan işçilerin “isgaloşaların” üzerinde gurbette can verdiğini, bunun çok acı olduğunu ve bu noktada vicdanın çok önemli olduğunu kaydetti.



İş sağlığı ve güvenliği konusunda İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin yanlarında olduğunu ancak ısrarla kurallara uymak istemeyenler bulunduğunu da söyleyen Çeler, “Bazısının umurunda değil, 2 ay içinde aynı inşaatta 2 işçi öldü, bana göre bu cinayet” dedi.



“YASAL ÇALIŞMALAR…”



Her inşaatın başına bir çalışma müfettişi koymanın mümkün olmadığını ifade eden Çeler, bunun yerine yasal çalışmalar yapılmaya başlandığını, bugün üzerinde çalışılan tüzüğe bir yön verileceğini anlattı.



“DENETİM ÇOK ÖNEMLİ..SADECE RAPORLA OLMAZ”



Tüzük hazırlanıp geçirildiğinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının inşaatları daha sıkı denetleyecekleri ve sonunda sorumluluk sahibi olacakları bir yapının geleceğini dile getiren Çeler, sadece rapor sunularak gerekenin yapılmış olmadığını, denetimin de çok önemli olduğunu söyledi.



“YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK İŞÇİLERLE İLGİLİ DENETİM VE KONTROL DEVREYE SOKULACAK”

Yurt dışından getirilecek inşaat işçileriyle ilgili bir denetim ve kontrolün de devreye sokulacağını kaydeden Çeler, izin verilmeden bu kişilerin kalifiye olup olmadığına ve belirlenecek bazı kriterlere uyup uymadıklarına da bakılacağını kaydetti.



Geçtiğimiz aylarda İnşaat Müteahhitleri Birliği ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda imzalanan 1000 m2’nin üzerindeki inşaatların etrafına kamera sistemi kurularak gerekli kontrolün yapılmasıyla ilgili sözleşmeyi de hatırlatan Bakan Çeler, emekçiye da gerekli eğitim verildikten ve imkan sağlandıktan sonra gerekliliklere uyması gerektiğini aksi halde onun da hatadan pay alacağını anlattı.

Çeler iş sağlığı ve güvenliği hususunda gerekenleri tamamlamanın birinci görevi olduğunun altını çizerek bu hususta katkı koyan herkese teşekkürlerini de ileti.



Konuşmaların ardından Çeler sempozyumda konuşma yapacak kişilere teşekkür plaketi sundu ve ardından sunumlara geçildi.



Sempozyumda, “Türkiye’de Yasa Öncesi ve Sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği”, “KKTC’de Yasa Öncesi ve Sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği”, “18001 ve 45001 Yönetim Sistemleri”, “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Bileşenleri”, “Yaşam Güvenliği”, “İBYS ve İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Yazılım” konularında sunumlar yapılacak.