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Çeler: Toplu İş Sözleşmesi ortadan kaldıracak, işçilerin haklarını elinden alacak her adıma karşıyız

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TDP Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini belirtti.
Çeler: Toplu İş Sözleşmesi ortadan kaldıracak, işçilerin haklarını elinden alacak her adıma karşıyız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, İş Yasası’nın 30. Maddesinde yapılmak istenilen değişiklikle çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarının ellerinden alınmak istendiğini belirterek, işçilerin haklarını elinden alacak, geriye götürecek her türlü uygulamaya şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Meclis’e getirmeyi planladığı İş Yasasındaki bazı değişiklik maddelerinin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu belirten Çeler, 2018-2019 yılında dörtlü hükümet döneminde de mali protokol görüşmeleri sırasında da benzer maddelerin masaya getirildiğini ancak buna karşı çıktıklarını, dönemin müsteşarının da bu maddenin kabul edilemez olduğunu aktardığını kaydetti.

Çeler, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki İş Yasasında bile bu şekilde bir maddenin olmadığına dikkat çekti. Mevcut maddenin ‘yenilenene kadar eskisi devam eder’ şeklinde olduğunu belirten Çeler, yapılmak istenilen değişikliğin AB uyum yasaları ile de çelişeceğinin altını çizdi.

Yapılmak istenilen değişikliğin yanlış olduğu kadar, çalışma barışına ve örgütlü yaşama da ciddi darbe vuracağını belirten Çeler, “TDP olarak buna onay vermemiz mümkün değildir. Toplu İş Sözleşmelerini oradan kaldıracak, İşçi haklarını geriye götürecek, örgütlü yaşama zarar verecek ve emek sömürüsüne yol açacak bu değişikliklere karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

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