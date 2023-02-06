Cem Dana: “Hastaneleri gezdim ve hiçbir Kıbrıslı çocuk yok”

Adıyaman’da bulunan Gazimağusa’nın tanınmış simalarından Cem Dana, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hastaneleri gezdiğini ve hiçbir Kıbrıslı çocuk olmadığını kaydetti.

Adıyaman’da bulunan Gazimağusa’nın tanınmış simalarından Cem Dana, sosyal medya

hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hastaneleri gezdiğini ve hiçbir Kıbrıslı çocuk olmadığını

kaydetti.

Dana, “enkaz çalışması bu saat oldu hala daha başlamadı” diyerek enkazdan sadece 4

öğretmenin çıktığını söyledi.