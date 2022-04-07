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Cemal Kaşıkçı cinayeti davası Suudi Arabistan'a devredildi

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı verildi. Dosya, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a devredildi.
Cemal Kaşıkçı cinayeti davası Suudi Arabistan'a devredildi

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın ve 31 Mart'ta yapılan duruşmasında, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devrini talep etmişti.

Mahkeme heyeti, savcının talebi hakkında Adalet Bakanlığı'ndan yazılı olarak görüş istenmesine karar vermişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hemen ardından, dosyanın Suudi Arabistan'a devri için İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne olumlu görüş bildireceklerini söylemişti.

Davanın, haklarında yakalama kararı bulunan ve teammüden adam öldürme ve delilleri yok etmekle suçlanan 26 firari sanığının hiçbiri 31 Mart'taki duruşmaya katılmamıştı.

Suudi yetkililer daha önce Türkiye'nin davayı devretmesini istemişlerdi.

İstanbul'daki son duruşmada savcı sanıkların yabancı uyruklu olması nedeniyle yakalama emirlerinin yerine getirilemeyeceğini ve ifadelerinin alınamayacağını söyleyerek bu talebin kabul edilmesini istemişti.

Ne olmuştu?

2017 yılında ABD'ye yerleşen Suudi yönetimine muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Suudi yetkililer Kaşıkçı'yı ülkeye dönmeye ikna etmek için gönderilen görevli ekibin onu "kendi başlarına hareket ederek" öldürdüğünü, yukarıdan böyle bir emir almadıklarını söylemişlerdi.

Fakat Birleşmiş Milletler tarafından konuyu araştırmakla görevlendirilen Agnès Callamard, Kaşıkçı'nın "önceden ayrıntılarıyla planlanmış bir cinayete kurban gittiği" sonucuna vardı.

Callamard, Veliaht Prens Muhammed bin Salman da dahil üst düzey Suudi yetkililerin olayda rolü olduğuna dair ikna edici kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Veliaht Prens bin Salman ise cinayette rolü olduğu iddialarını reddetti.

2019 yılında Riyad'daki bir Ceza Mahkemesi cinayetin işlenmesinde doğrudan rolü olmakla suçlanan beş kişiyi ölüm cezasına çarptırdı ancak cezalar daha sonra 20'şer yıl hapis cezasına çevirildi.

Cemal Kaşıkçı son olarak 2 Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girerken görülmüştü. Konsolosluğa gitme amacı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli resmi evrakları almaktı.

Birleşmiş Milletler müfettişi Callamard'ın cinayetle ilgili raporu ise 2019 yılında yayımlandı.

Raporda Kaşıkçı'nın o gün konsoloslukta "vahşice" öldürüldüğü kaydedildi. Callamard bu yargıya Türk istihbaratının konsolosluğun içinde yaptığı ses kayıtlarını dinledikten sonra varmıştı.

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