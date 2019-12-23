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Cemal Kaşıkçı davasında karar: 5 kişiye idam, 3 kişiye toplam 24 yıl hapis

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Cemal Kaşıkçı davasında karar: 5 kişiye idam, 3 kişiye toplam 24 yıl hapis
Cemal Kaşıkçı davasında karar: 5 kişiye idam, 3 kişiye toplam 24 yıl hapis

Suudi Arabistan'da 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası verilirken, 3 kişi de toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Arabistan'da 11 kişi yargılanıyordu.

Suudi Savcı, dava kapsamında eski Suudi Kraliyet ailesi  danışmanı Suud el Kahtani'nin de soruşturulduğunu ancak ceza almadığını ifade etti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD'de yaşayan Kaşıkçı, Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli belgeleri almak üzere İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na gitmiş, burada öldürülmüştü. Elde edilen kayıtlara göre Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı düşünülüyor.  CIA dahil olmak üzere birçok kişi ve kurum cinayetten Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın sorumlu tutuyor.

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