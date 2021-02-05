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Cemal Özyiğit: "Azınlık hükümeti tam da bildiğimiz gibi..."

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin verdiği sözleri tutmadığını, mağduriyetleri gideremediğini belirterek, "UBP-DP-YDP azınlık hükümeti şaşırtmamaya devam ediyor" dedi.
Cemal Özyiğit: "Azınlık hükümeti tam da bildiğimiz gibi..."

Özyiğit'in açıklaması şöyle:

"Evet hükümet tam da bildiğimiz gibi. Özel sektör emekçilerine verdiği sözleri tutmuyor, ödemeleri yapmıyor. Muhtarların ödenekleri de ödenmiyor. Yeni paket açıklıyor ama işçinin emekçinin, esnafın mağduriyeti giderilemiyor. Diğer yandan kapanma döneminde elektrik fatularının gününde ödenmemesi halinde gecikme faizi alacağı duyuruluyor. Sonrasında konunun Bakanlar Kurulunda görüşüleceği açıklanıyor.

Paydaşlarla karar almadan önce yapılması gereken istişareler karar alındıktan sonra akıllara geldiği için Üst Kurulun bazı kararlarında değişikliğe gidiliyor. Kısacası, hem verdiği sözleri tutmaması, hem de yaşadığı gel gitlerle; UBP-DP-YDP azınlık hükümeti şaşırtmamaya devam ediyor."

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