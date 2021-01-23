  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Cemil Sarıçizmeli: Pazartesi günü aşılama başlıyor

» »
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Cemil Sarıçizmeli: Pazartesi günü aşılama başlıyor

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Bu gün sabah Sağlık Bakanı sayın Ali Pilli telefonla bana ulaşıp 25 Ocak Pazartesi günü itibarı ile Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanacağını bildirdi. Belediyemizin de katkı ve desteklerini talep etti, biz de seve seve bu sürece katkı koyacağımızı sayın bakana ilettik. Özlediğimiz tablo tam da bu. Bu süreci dayanışma içerisinde geçirmekten başka çaremiz yok. Sayın bakana bu sürece verdiği destekten, ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Süreçle ilgili detaylı bilgi belediye resmi web sayfamızdan ve Sağlık Birimimizden aktarılacaktır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alayköy Sanayi Bölgesi Sanayicileri Belediyeye Taleplerini İletti23 Ocak 2021 Cumartesi 11:38
  • Dizdarlı'dan Ali Pilli'ye:''Vakit varken organize olalım''23 Ocak 2021 Cumartesi 10:47
  • Ani ölüm (gelişme)23 Ocak 2021 Cumartesi 10:45
  • KTTO:Hükümeti gerçekliğe uygun olmaya davet ediyoruz23 Ocak 2021 Cumartesi 10:43
  • Halil TEKYAPRAK yaşamını yitirdi23 Ocak 2021 Cumartesi 10:38
  • 6 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti23 Ocak 2021 Cumartesi 10:32
  • Bekir Sıtkı Kaplan aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti23 Ocak 2021 Cumartesi 10:31
  • Kovid-19'un yeni türü daha ölümcül!23 Ocak 2021 Cumartesi 10:15
  • 5 Saatlik elektrik kesintisi uygulanacak23 Ocak 2021 Cumartesi 10:10
  • KKTC'de FETÖ'den gözaltına alınan kişilerden 4'ü tutuklandı23 Ocak 2021 Cumartesi 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti