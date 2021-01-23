Cemil Sarıçizmeli: Pazartesi günü aşılama başlıyor

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Bu gün sabah Sağlık Bakanı sayın Ali Pilli telefonla bana ulaşıp 25 Ocak Pazartesi günü itibarı ile Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanacağını bildirdi. Belediyemizin de katkı ve desteklerini talep etti, biz de seve seve bu sürece katkı koyacağımızı sayın bakana ilettik. Özlediğimiz tablo tam da bu. Bu süreci dayanışma içerisinde geçirmekten başka çaremiz yok. Sayın bakana bu sürece verdiği destekten, ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Süreçle ilgili detaylı bilgi belediye resmi web sayfamızdan ve Sağlık Birimimizden aktarılacaktır.