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Cenevre'de 2. Gün! İddialar havada uçuşuyor! Türk tarafı cömert toprak önerdi!

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Cenevre'de 2. Gün! İddialar havada uçuşuyor! Türk tarafı cömert toprak önerdi!
Cenevre'de 2. Gün! İddialar havada uçuşuyor! Türk tarafı cömert toprak önerdi!

Cenevre'de 2. Gün! İddialar havada uyçuşuyor! Türk tarafı cömert toprak önerdi!

Rum Basının iddiasına göre Cenevre'de Kıbrıs görüşmeleri 2: günde başlarken Türk tarafının Rum tarafında tanınma karşılığında çok cömert bir toprak teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Gazeteci Nikolaos Stelya iddiaları twitter hesabında paylaştı.

“Cömert toprak iadesi” Rum meslektaşın kendine münhasır yorumu gibi geliyor bana.Uzun zamandan beri @Kathimerini_Cy de Türk tarafının toprakla ayarlanması fikrine sıcak yaklaştığını yazıyoruz. Bizzat @ersinrtatar Başkan ve mesai arkadaşları bize bu yönde demeç-mesaj vermişlerdi.

 

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