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Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

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Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un akıl sağlığı yerinde çıktı.
Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un akıl sağlığı yerinde çıktı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında iki farklı iddianame hazırlanmış, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza istemiyle dava açılmıştı. Savcı, indirim uygulanmamasını da talep etmişti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında iki farklı iddianame hazırlanmış, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza istemiyle dava açılmıştı. Savcı, indirim uygulanmamasını da talep etmişti.

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