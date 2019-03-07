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“Çevre farkındalığının çocuk yaşta aşılanması önemli”

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Meral Akıncı, Vadili İlkokulu’na, Cumhurbaşkanlığı adına “Temiz Düşün Bayrağı” verdi
“Çevre farkındalığının çocuk yaşta aşılanması önemli”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Vadili İlkokulu’na, KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde üç yıldır sürdürülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ile “yeşil okul; geri dönüşüm” projesine 3 yıldır verdiği destekten dolayı, Cumhurbaşkanlığı adına “Temiz Düşün bayrağı” verdi.

Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ile Vadili İlkokulu’nu ziyaret eden Meral Akıncı, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

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OKUL BAHÇESİNE 200 FİDAN DİKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte ilkokulun bahçesine 200 tane çam ve servi fidanı dikti.

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“ÇEVRE FARKINDALIĞININ ÇOCUK YAŞTA AŞILANMASI ÖNEMLİ”

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ile geri dönüşüme katkısından dolayı “Temiz Düşün Bayrağı”nı Vadili İlkokulu Zalihe Besmel’e veren Meral Akıncı, burada yaptığı konuşmada çevre farkındalığının çocuk yaşta bireylere aşılanmasının önemine dikkat çekerek, çocuk yaştaki bireylerin davranış biçimlerinin şekillenmesinin daha kolay ve anlamlı olduğuna işaret etti.

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“TEMİZ DÜŞÜNCE YAYILMALI”

Vadili İlkokulu’nun çevre düzenlemesi ve temizliğine vurgu yapan Meral Akıncı, temiz düşünmenin önemine dikkat çekerek temiz düşüncenin yayılması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerle sohbet ederek çevreyi ve doğayı korumanın önemine de değinen Meral Akıncı, öğrencilerin çevre ve doğayla ilgili sorularını da cevapladı.

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BU YIL 3 BİN FİDAN DİKİLECEK

KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramak amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında, 2019 yılı ağaçlandırma sezonunda, ülke genelinde 3 bin ağaç fidanının dikilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ağaçlandırma çalışmaları, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi ülke genelinde faaliyet gösteren belediyeler, Sivil Toplum Örgütler (STÖ) ve eğitim kurumlarıyla iş birliğinde yürütülüyor.

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14 MART’TA YENİ ERENKÖY; 15 MART’TA BELLAPAİS OKULU ZİYARET EDİLECEK

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 4 bin adet fidan dikimi yapıldı. Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi, 2019 yılı ağaçlandırma sezonu kapsamında; 14 Mart saat 09.30’da Yeşilköy; 15 Mart’ta saat 10.00’da da Bellapais'teki okullar ziyaret edilecek.

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