  • BIST 1.204
  • Altın 485,882
  • Dolar 7,9090
  • Euro 9,3478
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Cezaevi Önünde Kavga Eden Kadınlar Gardiyanı Vurdu

»
Karaman’da aralarında husumet bulanan 3 kadın cazaevi önünde kavgaya tutuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gardiyan ise kadınlardan birinin elindeki silahın ateş alması sonucu bacağından vuruldu. Gözaltına alınan 3 kadın bugün adliyeye sevk edildi.
Cezaevi Önünde Kavga Eden Kadınlar Gardiyanı Vurdu

Çeltek Mahallesi’nde bulunan Karaman M Tipi Cezaevi önünde dün öğle saatlerinde, cezaevinde yatan yakınlarını ziyarete gelen Elmas N. ve Songül N, daha önce aralarında kız alma-verme meselesi yüzünden husumet bulunan Hasret U. ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Elmas N., yanında getirdiği tabancayı çıkarak ateşlemek istedi. Bu sırada cezaevi gardiyanlarından Hacı Ali S., kavgayı ayırıp almak istediği tabancanın ateş alması ile ayağından yaralandı.

KURUSIKIDAN BOZMA TABANCA

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralanan gardiyan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan 3 kadın ise kurusıkıdan bozma tabancayla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Gardiyanın ayağındaki mermi çekirdeği ameliyatla alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Emniyetteki işlemlerin ardından kadınlar sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Doğu Akdeniz ve Ege'de komşularımızı diyaloğa davet ediyoruz22 Ekim 2020 Perşembe 11:24
  • Ermenistan güçleri Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildi22 Ekim 2020 Perşembe 11:05
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Ne Bir Karış Toprağını, Ne De Denizindeki Bir Damla Suyunu Hiç Kimseye Vermez22 Ekim 2020 Perşembe 09:29
  • KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı22 Ekim 2020 Perşembe 08:56
  • T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki22 Ekim 2020 Perşembe 08:56
  • T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberine yalanlama21 Ekim 2020 Çarşamba 21:10
  • Türkiye’de 68 can kaybı, 2 bin 13 yeni hasta21 Ekim 2020 Çarşamba 21:00
  • Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı21 Ekim 2020 Çarşamba 20:48
  • Erdoğan'ın maaşı 81250 TL'ye çıkıyor21 Ekim 2020 Çarşamba 20:16
  • Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı21 Ekim 2020 Çarşamba 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti