ChatGPT’nin geliştiricisi Sam Altman, hakkındaki inceleme sonrası görevden ayrılıyor

OpenAI tarafından paylaşılan açıklamada Altman’ın CEO’luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağı kaydedildi.

AA’nın haberine göre açıklamada, şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati’nin geçici olarak Altman’ın görevine getirildiği belirtildi.

Altman’ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman’ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde ‘tutarlı bir şekilde samimi olmadığı’ ve bu durumun Altman’ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında “Yönetim kurulunun artık Altman’ın OpenAI’ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok” dendi.