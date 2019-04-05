CHP İstanbul İl Başkanı: Oylar yüz kere de sayılsa sonuç değişmez

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da yeniden sayılan oylarla ilgili son rakamları verdi, "Oylar yüz kere de sayılsa sonuç değişmez" dedi.

İstanbul'un yaklaşık 39 ilçesinde, kiminde geçersiz oylar kiminde de oyların tümü yeniden sayılıyor.

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 bin sandığın 10 bin 500'ünde yeniden sayımın tamamladığını, aradaki farkın AK Parti'nin lehine 1852 olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, toplam farkın ise 18 bin 450 olduğunu belirtti ve "Oylar yüz kere de sayılsa sonuç değişmez" dedi.

Sürecin tamamen hukuksuz başladığını ve sadece fark üzerinden değerlendirilmesini doğru bulmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Sandıktan çıkan karar kendilerinin lehine çıkmadığı zaman bunu hukuksuz yollarla bu aşamaya getirmek anlaşılır bir durum değildir" diye konuştu.

"SAYIM 8-10 GÜN SÜRER"

Canan Kaftancıoğlu, sayımın ne kadar süreceğine ilişkin olarak ise "Bugün itibariyle süreç bu şekilde ilerler ve başka unsurlar eklenmezse oyların sayılması 8-10 gün kadar sürer" dedi.

İtiraz sürecinde haksızlıklar yaşandığını belirten Kaftancıoğlu "Bizim İl Seçim Kurulu'na verdiğimiz itiraz dilekçeleri yaklaşık 4-5 saattir YSK'ya gönderilmedi ama AKP'nin verdiği dilekçeler anında cevaplanıp, kararlar çıkıyor. Bunun gibi saymakla bitiremeyeceğimiz hususlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Seçimin iptali söz konusu olabilir mi?" sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, "Bu kadar sayarak sandıktan çıkamadıklarında seçimin iptalini gündeme getirmeleri benim için şaşırtıcı olmaz" dedi.