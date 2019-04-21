CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı. Güvenlik ekiplerince çevredeki güvenli bir eve götürülen Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Hakkâri'de Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada şehit olan er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sırasında ve sonrasında CHP lideri bir grubun saldırısına uğradı. Arbede yaşanması üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

NTV'den Serkan Kaya'nın bildirdiğine göre, hem cenaze töreni sırasında, hem de cenaze sonrasında büyük olaylar çıktı ve yaşanan arbedede Kılıçdaroğlu tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Polis ekipleri tarafından güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu dışarı çıkarılamıyor. Evin çevresinde önlemler alınmasına rağmen evin etrafında toplanan kalabalığın evi taşladığı ve "PKK dışarı" sloganları attığı bildirildi.

Evin dışında toplanan grup, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer'in grubun dağılmasına yönelik yaptığı konuşmalara da tepki gösterdi.

"Başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere hedef gösterenler sorumludur"

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız hala saldırı altında ancak durumu iyidir. Bu saldırıdan başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere Genel Başkanımızı hedef gösterenler sorumludur" dedi.

AKP'den ilk açıklama

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız.”