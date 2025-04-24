CHP lideri Özel: Bahçeli'nin 'işi ehline verin' ifadesi İmamoğlu'na tutuksuz yargılama talebidir

Özel, MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı 'İstanbul'un ehline emaneti' ifadelerinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'na tutuksuz yargılama çağrısı olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Perşembe günü Sol Parti genel merkezine bir ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, iktidar Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem sonrası yaptığı açıklamalara değindi.

Bahçeli, Çarşamba günkü depremin ardından “İstanbul’un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür” ifadelerini kullanmıştı. Bir gazetecinin bu ifadelerini nasıl okuduğunu sorması üzerine Özel, "Tutuksuz yargılama öneriyor diye okuyorum" dedi.

"Çünkü bir şehrin emin ellere teslim edileceğine kim karar verecek? Herhalde demokrasideysek, herhalde Devlet Bey'i Osmaniye milletvekili yapan da demokrasidir, milletin iradesidir değil mi?" diye ekleyen Özel, İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimleri üç kez kazandığını hatırlattı.

"İstanbullular, 'İşin ehli İmamoğlu'dur' dedi. Ben bu tespiti bir siyasi parti genel başkanı olarak yapmıyorum, İstanbulluların iradesine saygı duyan biri olarak yapıyorum."