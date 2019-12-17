CHP Sözcüsü Öztrak, Urla Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla ilgili konuştu: FETÖ'yle kimlerin yağan yağmurda beraber ıslandığı bellidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Fethullah Gülen yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkında açıklama yaptı.
Dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını söyleyen Öztrak, İbrahim Burak Oğuz'un, savcının daveti ile İzmir Başsavcılığı'na gittiğini söyledi.
Öztrak, "Delil karartma, gizleme gibi tutuklama sebeplerinden biri mevcut değil. Kesinleşen bir hüküm de yok" dedi.
"Rekor bir oyla seçilen Başkan hakkındaki tutuklama kararı, demokrasiye darbe vurmaktır" diyen Öztrak, "FETÖ'yle kimlerin yürüdüğü hepimizin bilgisi dahilindedir. CHP, FETÖ'nün karşısındaydı yine karşısında. Başkanımızın yanındayız, olayın takipçisiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz" diye konuştu.
Urla Belediye Başkanımız hakkında kesinleşen bir hüküm ve yasada yazılı hiç bir sebep yokken tutuklandı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) 17 Aralık 2019
Bu, demokrasiye darbe vurmak, millet iradesini yok saymaktır.
CHP dün olduğu gibi bugün de FETÖ'nün karşısındadır.
FETÖ’yle kimlerin yağan yağmurda beraber ıslandığı bellidir. https://t.co/e758ZjRbbO
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