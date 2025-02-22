CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim başvuruları tamamlandı: İmamoğlu tek aday

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için 23 Mart'ta yapılacak önseçim için başvuru süresi sona erdi. 116 milletvekilinin önseçim için imza verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önseçime tek aday olarak girecek. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ise adaylık için yeterli imzayı bulamadı.

CHP; iktidarı erken seçime zorlamak ve İmamoğlu hakkındaki arka arkaya açılan soruşturmalar nedeniyle, cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı almıştı. Adayı parti üyelerinin oy kullanacağı önseçimle belirleme kararı alan CHP yönetimi, aday başvurularını pazartesi günü başlatmıştı.

İmamoğlu başvuruda bulundu

Önseçime girmek için 20 milletvekilinin imzası yeterli.

İmamoğlu, bu imzayı garantiledikten sonra, sabah saatlerinde cumhurbaşkanı adaylığı için resmen başvuruda bulundu.

İmamoğlu ayrıca başvurusunu da, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım" diye duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında İmamoğlu, "İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceklerini" söyleyen İmamoğlu, "Rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.