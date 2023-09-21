  • BIST 7845.49
  • Altın 1676.592
  • Dolar 27.0722
  • Euro 28.8206
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

CHP'de İstanbul il başkanı adaylığı için kriz devam ediyor

»
Kurultay hazırlıklarının sürdüğü CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Ekimde yapılacak İstanbul il kongresi için henüz bir isim üzerinde uzlaşılamadı. İl başkan adaylı için isim dayatılmasına İstanbul ilçe başkanlarının itiraz edebileceği öne sürülüyor.
CHP'de İstanbul il başkanı adaylığı için kriz devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay için takvim işliyor. İstanbul il başkanı adayı krizi ise hala devam ediyor. 8 Ekim'de yapılacak il kongresinde bir isim üzerinde anlaşmanın zor olduğu ifade ediliyor. Çok adaylı yarış olacağı fikri öne çıkıyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta 39 ilçe başkanıyla yaptığı toplantıda, "il başkan adayına, ilçe başkanları karar versin" görüşünün öne çıktığı belirtiliyor. Henüz adayın ismi konusunda uzlaşılamadığı kaydediliyor.

"İsim dayatılırsa kabul etmeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun davet edilmediği toplantıda, bazı ilçe başkanlarının "İsim dayatılırsa kabul etmeyiz" dediği iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu ile ikinci kez buluşması beklenen ilçe başkanlarının, İmamoğlu ile ayrıca bir araya gelmesi bekleniyor.

Kulislerde, il başkan adayı olarak Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in isminin öne çıktığı ifade ediliyor. Çelik'i hem İmamoğlu'nun hem de CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın desteklediği kaydediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı21 Eylül 2023 Perşembe 14:18
  • Faiz %30'a yükseldi21 Eylül 2023 Perşembe 14:00
  • Bursa Gastronomi Festivali’nde börek yeme yarışması19 Eylül 2023 Salı 14:51
  • Erdoğan: “Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz16 Eylül 2023 Cumartesi 15:32
  • İmamoğlu'ndan Özgür Özel'in başkan adaylığına destek açıklaması15 Eylül 2023 Cuma 14:37
  • Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı15 Eylül 2023 Cuma 13:59
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a ziyaret gerçekleştirdi14 Eylül 2023 Perşembe 20:55
  • TC Dışişleri’nden Avrupa Parlamentosu raporu tepkisi14 Eylül 2023 Perşembe 08:52
  • Külliye'de deprem... Gecenin bomba haberi... Erdoğan danışmanlarıyla yollarını ayırdı14 Eylül 2023 Perşembe 08:22
  • Denizli’de düğünde horoza içki içiren beş kişiye ceza13 Eylül 2023 Çarşamba 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti