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CHP’de konuşulanlar: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, İmamoğlu başbakan

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İstanbul mitingiyle ‘adaylığını ilan ettiği’ne dair yorumlar gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda parti rozetini bırakacağı belirtildi.
CHP’de konuşulanlar: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, İmamoğlu başbakan

İstanbul mitingiyle ‘adaylığını ilan ettiği’ne dair yorumlar gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda parti rozetini bırakacağı belirtildi.

CHP’li yetkililer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘başbakan adaylığı’ ihtimalini de değerlendirdi.

  Fotoğraf: Reuters

Altı muhalefet partisi 2023’te düzenlenmesi planlanan cumhrubaşkanılığı seçimleri için birlikte hareket ediyor. Ortak aday henüz açıklanmasa da Diken’e konuşan CHP’li kaynaklara göre partideki genel kanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kesinleşmeye yakın olduğu yönünde.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun ‘seçilir seçilmez parti rozetini bırakmaktan yana’ olduğunu söyledi.

Bazı parti yöneticilerininse seçimden hemen sonra partinin kurultay sürecine girmesinin sorun yaratabileceğini de düşünerek, en azından altı ay Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı sürdürmesi gerektiğini düşünüyor.

 

İmamoğlu başbakan adayı mı olacak?

Kurmaylara göre kurultayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi öne çıkabilir.

‘Altılı masa’da hedeflendiği gibi parlamenter sisteme geçilirse bir seçim daha yapılacağını hatırlatan CHP’li kurmaylar şunları kaydetti: “Diyelim ki, İmamoğlu da ‘Genel başkan olmak istiyorum’ dedi ve seçildi. O zaman o da seçimde başbakan adayı olarak yarışacak. Öbür yandan Akşener de ‘Başbakan olmak istiyorum’ diyor. Bütün bu süreçleri çok doğru koordine etmemiz gerekir ve bu da altılı masanın işi.”

Altılı masa’da ortak adayın Kurban Bayramı’ndan sonra netleşmesi bekleniyor.

 
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