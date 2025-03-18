CHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

Son dakika haberi... İstanbul Üniversitesi’nin İBB Başkanı İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi, CHP’den sert tepki aldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kararı “Saray’ın talimatıyla yapılan bir yargı darbesi” olarak nitelendirerek, “Bu ülkede hukuk kalmamıştır, bu kararı tanımıyoruz” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi, siyasette büyük yankı uyandırdı. Kararın duyurulmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada “Bu ülkede hukuk kalmamıştır, bu kararı tanımıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Başarır, yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi’nin daha önceki kararlarına aykırı olarak İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiğini ve bu sürecin tamamen siyasi olduğunu ifade etti. Başarır, “Diploması olmayan kişiler, diploması olan belediye başkanımızın diplomasını iptal ediyor” sözleriyle kararın hukuksuz olduğunu vurguladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploması hukuksuz bir kararla iptal edildi. Bu ülkede yargı, Saray’ın talimatıyla darbe yapmaktadır! Bu ülkede hukuk kalmamıştır! Bu kararı tanımıyoruz."

Başarır ayrıca, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin partideki ön seçim sürecine denk gelmesini manidar bulduklarını ifade etti.