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CHP’den Meclis kararı: Genel Kurul çalıştırılmayacak

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CHP’nin Meclis’te izleyeceği yol haritası belli oldu. CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu’nu çalıştırmayacağı, Genel Kurul oturumunun kapanmasının ardından ise CHP Genel Merkezi’ne gideceği öğrenildi.
CHP’den Meclis kararı: Genel Kurul çalıştırılmayacak

CHP’nin Meclis’te izleyeceği yol haritası belli oldu. CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu’nu çalıştırmayacağı, Genel Kurul oturumunun kapanmasının ardından ise CHP Genel Merkezi’ne gideceği öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP TBMM Grubu’nun Meclis’te gerçekleştirdiği kapalı toplantıda alınan karar ortaya çıktı.

CHP’lilerin, Meclis’i boykot edeceği ve Genel Kurul’u çalıştırmayacağı bildirildi. CHP Milletvekillerinin saat 14.00’te açılacak TBMM Genel Kurul Toplantısı’na katılacağı ancak alkışlarla oturumu protesto edeceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasının ardından Ankara’da bulunan tüm CHP milletvekilleri CHP Genel Merkezi’ne gelecek. CHP, Meclis Grubu ve Ankara’da kalan MYK üyeleriyle birlikte, “Dayanışma” görüntüsü verecek.

 

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