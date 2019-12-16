CHP'den Türkiye - Libya Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası'na muhalefet şerhi

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Türkiye'nin Libya Devleti-Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifine karşı muhalefet şerhi yazdı.

Muhalefet şarhinde, UMH ile imzalanan Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın "iç savaşın yaşandığı Libya'daki son gelişmeler" nedeniyle, farklı zamanlarda TBMM'ye sunulduğu belirtildi.

Muhtıra, 14 Aralık'ta TBMM gündemine getirilmişti.

Libya topraklarının büyük bölümünü kontrol eden ve Tobruk’taki hükümet (Temsilciler Meclisi) tarafından da desteklenen Libya Milli Ordusu’nun son saldırılarının, Trablus merkezli UMH’nin varlığını tehlikeye attığı aktarılan muhalefet şerhinde, AKP iktidarının UMH'yi ideolojik sebeplerle desteklediği ve muhtıranın TBMM gündemine "aceleyle gelmesinin" esas sebebinin AKP iktidarının UMH’yi devrilmekten kurtarma çabası olduğu iddia edildi.

Ayrıca söz konusu mutabakatın, birçok muğlak, ucu açık ve Türkiye’yi Libya’daki savaşın doğrudan tarafı kılacak ifadelerle donatıldığı aktarıldı ve metinde imzası bulunan CHP milletvekilleri, bu mutabakat muhtırasına karşı olduklarını belirtti.

Metinde CHP'li milletvekilleri Ahmet Ünal Çeliköz, Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Haluk Koç, Utku Çakırözer ve Yunus Emre'nin imzaları bulunuyor.