CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararının TBMM'de okunmasıyla, milletvekili hakkını yeniden kazanarak Meclis'e döndü.

CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilen "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararının TBMM'de okunmasıyla, milletvekili hakkını yeniden kazanarak Meclis'e döndü.

Anayasa Mahkemesi'nin yerel mahkeme tarafından hak ihlaline uğradığı yönündeki kararının ardından Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili hakkını yeniden kazandı.

Berberoğlu, salı günü CHP grup toplantısına katıldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda yasama çalışmalarına katılabilecek.

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu’nu 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı bireysel başvurudan hak ihlali ve yeniden yargılama kararı çıktı.

Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi karara uymadı. Berberoğlu’nun avukatları üst mahkemeden de benzer karar çıkınca Anayasa Mahkemesi’ne ikinci kez bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, kararının uygulanmamasının da ayrı bir hak ihlali oluşturduğuna karar verdi.

AYM "yeniden yargılama işlemlerine başlanmasına, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasına, hükümlü statüsünün sona erdirilmesine, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesine" hükmetti. AYM, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, de Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Mahkemenin 'yargılanmasının durdurulması' ve 'kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması' kararı da Berberoğlu'nun yeniden vekil olmasının yolunu açtı.