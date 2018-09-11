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CHP'li Fikri Sağlar: Laz ruletini yaşıyoruz, ölüm kaçınılmaz!

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Eski CHP Milletvekili ve BirGün yazarı Fikri Sağlar, Türkiye'deki ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarında yaşanan problemleri "Laz ruleti"yle değerlendirdi.
CHP'li Fikri Sağlar: Laz ruletini yaşıyoruz, ölüm kaçınılmaz!

Eski CHP Milletvekili ve BirGün yazarı Fikri Sağlar, Türkiye'deki ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarında yaşanan problemleri "Laz ruleti"yle değerlendirdi. 6 patlar bir silahtan bir merminin çıkarılmasıyla anlamına gelen ölüm oyununu hatırlatan Sağlar, "Ölüm kaçınılmaz" ifadesini kullandı.

Sağlar'ın "Bir kez daha uyarı!.." başlığıyla (11 Eylül 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Sevgili dostum Ercan bana bir soru sordu. “Rus ruleti ile Laz ruleti arasındaki farkı” biliyor musunuz?..

Doğrusu bunu ilk defa duymuştum…

Nedir? diye bu kez ben sordum. Şöyle yanıtladı.

“Rus ruletinde tabancadaki altı kurşundan biri bırakılır. Laz ruletinde ise tabancanın içinden sadece bir kurşun alınır, 5’i kalır…”

Yani ölüm kaçınılmazdır!..

•••

Türkiye’de her gün yeni ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Ekonomi çöktü. İşsizlik ve açlığa karşı ne yapacağız. Kimse bir şey söylemiyor!..

Okullar açılıyor, eğitim nasıl olacak bilinmiyor!..

Hastaneler “şehir” adını aldı. Yurttaş tedavi ediliyor mu? Kaça çıkıyor? Payımıza ne düşüyor? Sorulmuyor!..

Yeni bir “Savaşın” arifesindeyiz. Bize bir açıklama yapılmıyor!..

Bu listeyi uzatabiliriz.

Rejim değiştiği için kimse ağzını açıp da “bizi açlığa mahkûm ediyorsunuz, mutlu değiliz. Oysa bu ülkenin yurttaşı olarak verdiğimiz verginin karşılığını istiyoruz” diyemiyor!...

•••

İktidara göre tüm felaketlerin bir gerekçesi var!

Ekonomiyi; faiz lobisi ve dış güçler çökertti.

Laik demokrasiyi; FETÖ; eşitliği terör örgütü PKK; barışı muhalefet partisi yok etti.

Medya elinde, muhalefet kontrolünde… Her istenilen söyleniyor...

Kısaca memleket tek adam tarafından yönetiliyor, ancak felaketlerin nedeni hep başkaları oluyor!.

Eldeki tüm olanaklara rağmen nedense bu hain ve yıkıcı kaynaklara da engel olunamıyor!.

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