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CHP’nin uyuşturucuyla mücadele önerisine AKP’den ret

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CHP grubunun ‘Uyuşturucu ile mücadele komisyonu’ ve ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu’ kurulması önerileri AKP grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi.
CHP’nin uyuşturucuyla mücadele önerisine AKP’den ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yeni dönemin ikinci oturumu bugün canlı yayınlandı. Oturuma AKP grubunun, CHP’nin komisyon önerilerine verdiği retler damgasını vurdu.

​Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, CHP grubunun ‘Uyuşturucu ile mücadele komisyonu’ ve ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu’ kurulması önerileri AKP grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedildi.

KOMİSYON ÜYE SAYISI 8’E DÜŞÜRÜLDÜ

CHP’nin ‘Kent ekonomisi ve meslek odaları’ komisyonunun adına ‘sendikalar’ın eklemesi önerisi de kabul edilmedi.

AKP’nin önerisi ile 25 yıldır 9 olan komisyon üye sayısı ise 8’e düşürüldü. Böylece CHP’nin komisyonlardaki temsil oranı azalmış oldu.

İBB Meclisi’nin en önemli komisyonu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, İmamoğlu’nun dijital verilerin incelenmesi için başlattığı işleme dava açan AKP’li meclis üyesi Yüksel Akyol girdi. Akyol’un bir önceki dönem olduğu gibi komisyon başkanı olması bekleniyor.

Davayı açan diğer AKP’li Meclis üyesi Ömer Faruk Kalaycı da ilk oturumda İBB Meclisi 2. başkan vekili olarak seçilmişti.

MECLİS DAĞILIMI

312 sandalyeli İBB Meclisi’nde partilere göre üye dağılımı şu şekilde:

AKP: 176

CHP: 128

İYİ Parti: 4

MHP: 4

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