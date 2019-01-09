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Çiftlikbank'ın Tosun'u Interpol’ün en çok arananlar listesinde

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Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, artık Interpol'un en çok arananlar listesinde.
Çiftlikbank'ın Tosun'u Interpol’ün en çok arananlar listesinde

Çiftlikbank ile Türkiye'de çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdiği ortaya çıktı. Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan 'Tosun' Mehmet Aydın, Interpol'ün 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol'ün sitesinde paylaşıldı.

Interpol'ün listesine Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi. 27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı.Bu paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu ise hala saptanamadı.

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