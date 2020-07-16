  • BIST 119.173
  • Altın 398,269
  • Dolar 6,8518
  • Euro 7,8106
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Cihat Yaycı, Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi'ni kurdu

»
Cihat Yaycı, Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi'ni kurdu
Cihat Yaycı, Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi'ni kurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini sürdürürken Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakatı'nın alt yapısını hazırlayan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, tartışılan istifasının ardından akademiye geçiş yaptı.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Akademisyen kimliği de olan Doç. Dr. Cihat Yaycı, İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde 'Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi'ni kurdu ve direktörlüğünü üstlendi.

Merkezde ayrıca Doç. Dr. Başak Akdemir, Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu, eski Denizcilik Bakanı Burhan Kara, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Prof. Dr. Hakan Karan gibi isimler de görev alıyor.

Milliyet'e konuşan Doç. Dr. Yaycı, sıcak gelişmelerde güvenilir bilgi kaynağı olmayı hedeflediklerini belirterek, yapacakları çalışmaları şöyle anlattı:

"Hukuktan kaynaklanan ulusal ve uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerimizi bütünü ile bilmek, hükümranlık haklarımızın sadece ana karamız, adalarımız ve karasuları ile sınırlı olmadığının farkına varmak, yakın deniz havzamızdaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) haklarımızı ve temel ulusal çıkarlarımızı hassasiyetle korumak zorundayız.

Türkiye'nin jeopolitik bir güç merkezi olması için her alanda denize ve denizciliğe önem verilmesi gerektiğini anlatacağız. Türk kamuoyunun 40 dönümlük Kardak Adaları için kayalık ifadesinin kullanmaması gerektiğini anlatacağız. Denizcilik, Doğu Akdeniz, jeopolitika, Ege Adaları, uluslararası deniz hukuku, strateji, kıta sahanlığı ve MEB ilanı gibi pek çok konu başlığında etkinlikler düzenleyip bildiriler yayınlayacağız, seminerler düzenleyeceğiz. Eğitim, bilgilendirme, politika ortaya koymanın yanı sıra, uluslararası bir düşünce kuruluşu olacağız."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 Ekim Gar Katliamı planlayıcısının yurt dışındaki bir kampta olduğu tespit edilmiş!15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:25
  • TC Bilim Kurulu üyesi, Covid-19’un ‘bilinmeyenleri’ni anlattı15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:00
  • Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de attığımız adımlarla Kuzey Kıbrıs Türklerinin haklarını koruduk”15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:21
  • Beren Saat: "Netflix sosyal medya mı anlamadım?"15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:50
  • Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:23
  • Türkiye’den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: 18 Temmuz’da sondaja başlanacak15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:45
  • Türkiye ile Rusya arasında uçuşlar başlıyor15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:09
  • Selvi: Erdoğan, Ayasofya'daki ilk hutbeyi kimin okuyacağını söyledi15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:45
  • Erdoğan ile Trump telefonda görüştü15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:16
  • TC Dışişleri: "Kudüs Başkonsolosluğu önündeki gösteride bayrağımızın yakılmasını kınıyoruz"14 Temmuz 2020 Salı 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti