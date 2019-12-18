  • BIST 110.575
  • Altın 280,987
  • Dolar 5,9166
  • Euro 6,5790
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

CİMER'e yazılanlar: ​​​​​​​"Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin"

»
CİMER'e yazılanlar: ​​​​​​​"Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin"
CİMER'e yazılanlar: ​​​​​​​"Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin"

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı İletişim Uzmanı Durmuş Ersoy, Adana'da düzenlenen "CİMER Eğitim Programı"nda CİMER'e yapılan ilginç soru ve isteklerden örnekler verdi.

Ersoy, CİMER'in şu an toplumun tüm kesiminden kabul gören belki de ender hizmetlerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her türlü kesimden vatandaşın başvurduğu güvenli bir sistem. Bir kadının sinirlenip 'Bu kişi evli midir?' diye bir bilgi edinme sorusu gelebiliyor bize. Yakın zamanda gündeme gelen 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur? diye bir soru gelmişti. Ona bir cevap verildi sosyal medyadan ondan sonra 'Patlıcanlı mı olur...' filan diye sorular gelmeye başladı. 'Tayyip Dede kedim çok hasta kedimi iyileştirir misiniz?' diye 18 yaş altı 11-12 yaşlarında çocuklardan gelen başvurular var. Iphone 8 çıktığı zaman Iphone 8'in plus modelini isteyen çocukların başvuruları da bizlere geliyor. Bunlar samimi başvurulardır. Bizi güldürür ama çocuk safi niyetle bize o başvuruyu yapar.

Barış Pınarı Harekâtı'nda, Zeytindalı Harekâtı'nda inanılmaz sayıda harekata katılmak isteyen vatandaşlarımızın muazzam şekilde okuduğunuz zaman tüylerinizi diken diken eden başvurular geldi. Malını, arabasını bağışlamak isteyenler. 'Ben Çocuk Esirgeme Kurumunda büyüdüm. Bu devletin bana çok fazla hizmeti var bende bunu ödemek istiyorum' diyerek harekata katılmak isteyenler oldu. Bunlar tek tük değil. Bunlar gerçekten bizleri çok onurlandıran başvurular."

"Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin"

Bunların yanında eğlenceli başvurularında geldiğini belirten Ersoy, "Dedem her bayram ikramiye alıyor ama bana harçlık vermiyor onun ikramiyesini kesin' diye de başvuru geliyor. Ya da tam buğday unu tüketiyoruz ama bunun faydası nedir? diye aklınıza gelebilecek her türlü sorudan CİMER'e başvuru geliyor" diye konuştu.

Adana dördüncü sırada

2019 yılının aralık ayına kadar CİMER'e yapılan başvurularda Adana'nın 4. sırada olduğunu ifade eden Ersoy, "Adana'nın birde şu özelliği var bizim açımızdan. Başvuran kişiler sonuç alsa da almasa da devamlı bizi tercih ediyorlar. Tekrardan başvuru yapmak istiyor. Türkiye geneli yüzde 18'dir bu oran. Adana'da ise yüzde 25. Adanalılar bizi ciddi anlamda daha çok seviyor. Adana'da 4 kişiden 1'i tekrar başvuru yapıyor. Adana için cevap verme süresi bilgi edinme süresi yasal olarak 15 gün iken Adana'da 9 gün bu süre ortalamanın altında. Olumlu bir tablo var. Dilekçe hakkında ise 30 gün iken Adana'da ortalama 19 gün" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğa Koleji satıldı son dakika açıklaması bekleniyor! Doğa'yı alan İTÜ Vakfı oldu18 Aralık 2019 Çarşamba 17:36
  • TBMM'de gerginlik: Vekiller birbirinin üzerine yürüdü18 Aralık 2019 Çarşamba 13:38
  • Türkiye, Libya’ya destek için paralı askerlerin görev yapacağı özel bir şirket mi kuracak? Erdoğan'ın başdanışmanı konuştu18 Aralık 2019 Çarşamba 13:23
  • 'Yargıda Pelikan Grubu var' diyen emekli hakim ifadeye çağrıldı, Abdulhamit Gül ve Ahmet Davutoğlu'nu tanık gösterdi18 Aralık 2019 Çarşamba 13:22
  • Türkiye'de Medyada hakkında en çok nefret söylemi üretilen grup Suriyeliler oldu18 Aralık 2019 Çarşamba 11:20
  • 'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç18 Aralık 2019 Çarşamba 11:19
  • Ali Babacan 'yeni' parti kuruluşunu yine erteledi18 Aralık 2019 Çarşamba 11:17
  • Diyanet'in bu yılki harcaması belli oldu: Altı bakanlığı geride bıraktı18 Aralık 2019 Çarşamba 11:16
  • Biri CHP'li, dört belediye başkanı görevden alındı!18 Aralık 2019 Çarşamba 11:15
  • Simit Sarayı patronu devletten aldığı teşvikle uçak satın almış18 Aralık 2019 Çarşamba 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti