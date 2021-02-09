Çin Hükümeti, Clubhouse'a Erişimi Engelledi

Çin'de özgür ifade alanı haline gelen Clubhouse sosyal medya uygulaması engellendi.

Sosyal ağlara yoğun sansür uygulanan Çin'de Clubhouse uygulaması kullanıcıları pazartesi gecesinden itibaren hata mesajı ile karşılaştı. Çok sayıda Çinli kullanıcı, pazartesi gecesinden itibaren VPN kullanmadan Clubhouse uygulamasına erişemediği mesajını paylaştı.

Clubhouse uygulamasının, Twitter, Facebook ve YouTube gibi sitelerin erişime kapalı olduğu Asya ülkesindeki internet izleme sistemi Great Firewall'a (Dev Güvenlik Duvarı) takıldığı tahmin ediliyor. Çinli Clubhouse kullanıcıları platformda Doğu Türkistan'daki Uygur kampları, Tayvan'ın bağımsızlığı ve Hong Kong'un tartışma yaratan ulusal güvenlik yasası gibi konularını yoğun olarak tartışıyordu.

Bir sesli mesaj uygulaması olan Clubhouse, kendini 'audio bazlı yeni medya platformu' olarak tanımlıyor. Uygulama ile dünyanın her yerinden insanlar sesli olarak birbirleriyle konuşabiliyor, hikayeler anlatabiliyor ve fikirlerini paylaşabiliyor.

Platformun konuşmaların kaydedilememesi özelliği ile öne çıkıyor. Uygulama, sesli konuşmaların telefonuna kaydedilmesine izin vermiyor. Platforma katılmak için gerekli olan davetiyeler,Çin'deki e-ticaret sitelerinde 50-400 yuan (54,5 - 487 TL) arasında alıcı buluyor.