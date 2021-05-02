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Çin'de 270.41 milyon doz aşı yapıldı, Wuhan'da gençler müzik festivalinde buluştu

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Çin'de 270.41 milyon doz aşı yapıldı, Wuhan'da gençler müzik festivalinde buluştu
Çin'de 270.41 milyon doz aşı yapıldı, Wuhan'da gençler müzik festivalinde buluştu

Covid-19 salgının çıkış noktası kabul edilen ve aylarca bir hayalet şehri andıran Wuhan’da binlerce kişinin katılımıyla müzik festivali düzenlendi.

Aralık 2019’da Virüs ortaya çıktığında Wuhan’da üç ay boyunca tam kapanma uygulanmıştı.

Wuhan bugünlerde ise dünyanın birçok şehri aşıya rağmen salgında üçüncü dalgayla boğuşurken bir ‘paralel evren’i andırıyor.

Resmi verilere göre şehir neredeyse virüsten kurtuldu.

Dün sadece 15 yeni vaka bildirildi. Üstelik tamamı yurt dışı kaynaklı.

Ve güneşin ısıttığı bir bahar gününde dün binlerce kişi Strawberry Müzik Festivali’nde sevdiği müzisyenlerin canlı performanslarını dinledi.

Seyircilerden çoğununun maskesi yoktu.

Organizatörler adına Reuters’a konuşan yetkili bu yıl katılımın sınırlı tutulduğunu belirtti: Dün festivalin ilk gününde yaklaşık 11 bin kişi varmış!

Festival geçen yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle online düzenlenmişti.

Çin’de toplam vaka sayısı 90 bin 671, can kaybı ise çoğu Wuhan’da olmak üzere 4 bin 636.

1.4 milyar nüfuslu Çin’de cuma günü uygulanan 11,6 milyon aşıyla birlikte toplam doz 265 milyonun üzerine çıktı.

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