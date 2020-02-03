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Çin'den Türkiye'ye uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu

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Çin'den Türkiye'ye uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu
Çin'den Türkiye'ye uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu

Çin'den Türkiye'ye gelen tüm uçuşlar koronavirüsü nedeniyle ay sonuna kadar durduruldu. Türk Hava Yolları da Çin seferlerini şubat ayı sonuna kadar durdurdu.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da yaptığı açıklamada Çin'den gelen tüm uçuşların ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Koca "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık" diye konuştu. Koca ayrıca Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını belirtti.

THY Çin seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları da koronavirüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti seferlerini şubat ayı sonuna kadar durdurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

 

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