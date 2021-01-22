  • BIST 1.542
  • Altın 440,062
  • Dolar 7,3778
  • Euro 8,9843
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:10'u yerel 12 vaka

Cinsel İstismar Zanlısı 100bin TL kefaletle tutuksuz yargılanacak!

» »
Girne’de meydanageldiği iddia edilen çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan A.Y. (E-40) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Cinsel İstismar Zanlısı 100bin TL kefaletle tutuksuz yargılanacak!

Girne’de meydanageldiği iddia edilen çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanan A.Y. (E-40) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin, zanlının 2019-2020 yılları arasında Girne’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı F.K.’nin şu anda 8 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Özmüezzin, şikâyetin 18 Ocak 2021 tarihinde yapıldığını; zanlının 3 ayrı günde kız çocuğunun cinsel organına elleyerek, kucağına alarak ve penisini kız çocuğuna tutturarak cinsel istismar suçunu işlediğine dair şikâyet yapıldığını söyledi. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, kız çocuğunun muayeneden geçirildiğini, cinsel ilişki bulgusu tespit edilmediğini ifade eden polis, hem 8 yaşındaki kız çocuğunun hem de 9 yaşındaki ablasının çocuk psikoloğuna götürüleceğini, uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınacağını söyledi. Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Birim ekibi KOVİD-19 aşısı yaptırdı22 Ocak 2021 Cuma 17:30
  • Gıda analiz sonuçları açıklandı 3 ürün kusurlu bulundu22 Ocak 2021 Cuma 17:13
  • Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Ve Kıbrıs Politikası Tartışılıyor22 Ocak 2021 Cuma 17:12
  • Erhürman: Seçim dönemi tarih boyunca unutulmayacak22 Ocak 2021 Cuma 17:08
  • Tatar: “Devlet Halka En İyi Şekilde Hizmet Veriyor, Pandemi Süreci İyi Yönetiliyor”22 Ocak 2021 Cuma 17:05
  • Trafiğe 1 can daha! 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti22 Ocak 2021 Cuma 17:03
  • “UBP’li Eski Belediye Başkanı’nı kaçakçılıktan yakalayan polis ödüllendirildi''22 Ocak 2021 Cuma 16:45
  • Milli İradeye Saygı Platformu’na Ödül22 Ocak 2021 Cuma 16:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Alemdar'ı kabul etti22 Ocak 2021 Cuma 16:27
  • 20 bin doz Sinovac aşısı daha KKTC’ye gönderiliyor22 Ocak 2021 Cuma 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti