Colin Stewart “üç ümit verici işaret” görüyor

Colin Stewart’ın “Ada’nın bir kesimine, sonsuza dek üçüncü bir ülkeye yaslanmaktan başka seçenek bırakılmaması, ayrılığı derinleştirir ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm olanaklarını zayıflatır” dediği bildirildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın “Ada’nın bir kesimine, sonsuza dek üçüncü bir ülkeye yaslanmaktan başka seçenek bırakılmaması, ayrılığı derinleştirir ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm olanaklarını zayıflatır” dediği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen 4’üncü Kıbrıs Forumu’nda konuşan Stewart “BM temsilcisi atanması konusunda gerçek bir hareketlilik olabileceği göstergelerinden” söz etti. “Çok yakında Pile konusunun gelecekteki sürecine dair bir uzlaşı olacağından” iyimserlik belirtti ve “kritik” diye nitelediği İki Toplumlu Eğitim Komitesi’nin kısa süre içerisinde yeniden faaliyete geçmesini istedi.

Colin Stewart “bazı ümit verici işaretler alınmaya başladığını, bunların üç tane olduğunu” belirterek ilk işaretin “bir ay önce Pile’de yaşanan gerilimin ardından, herkesin endişelerine cevap veren ve herkes için olumlu bir sona varacak bir formül bulunması için her iki taraf ile ciddi görüşmeler için uygun zemin oluşması” olduğunu söyledi. “Pile gibi zor bir meselenin göğüslenmesi ve iki tarafın, -bu sefer her bir tarafın BM ile- oturup ortak zemin araması ve özlü ilerleme kaydedilmesi Kıbrıs için ümit verici bir işaretti” diye ekledi.

İkinci işaretin, “BM temsilcisi atanması konusunda bazı gerçek hareketler olabileceğine dair göstergeler olduğunu, böyle bir şeyin olguları değiştireceğini” söyleyen Stewart “müzakerelere dönüş yolu uzun ve karmaşık olmaya devam ediyor ancak sürekli bir diyaloğun başlaması için adanmış bir temsilci olması kritik bir ilk adım olabilir” dedi.

Stewart Gazimağusa Belediyesi ile sözde “Maraş Belediyesinin” geçen hafta düzenlediği ortak etkinliği de üçüncü işaret olarak gösterdi. Bu “ümit verici işaretler son yıllardaki durumun tam tersidir ve şimdi bir geri sayımın eşiğinde olabileceğimizin işareti. İyimserliğim dayanaklıysa ve yakında olumlu hareket görmeye başlarsak bu gerçekten de hoş bir haber olur” ifadesini kullandı.

Gelecek yıl BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının 60’ıncı yılını dolduracağını hatırlatan Stewart “Kıbrıs sorununun çözümü çok gecikti” vurgusunu yaptı.

Colin Stewart 12 iki toplumlu teknik komiten biri olan Eğitim Teknik Komitesi’nin çalışmalarının engellendiğini, çalışmalarının kelimenin tam anlamıyla ertelendiğini belirterek “Kıbrıs’ta sürekli bir barış için ümit olacaksa öncelikli olarak kritik Eğitim Komitesi’nin çalışmaları yeniden başlamalı” ifadesini kullandı.

Haravgi haberi “C. Stewart: Temsilci Atanması Değişiklik Unsuru Olacak” başlığı altında özetlerken Politis “Stewart Ümitli İşaretler Görüyor” başlığını kullandı.