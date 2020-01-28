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Coronavirüs Almanya'ya sıçradı

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Coronavirüs Almanya'ya sıçradı
Coronavirüs Almanya'ya sıçradı

Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı

BERLİN- Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti.

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